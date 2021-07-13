Вашингтон, 13 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Если политика той или иной страны расходится с позицией Вашингтона, то это воспринимаетсяСШАв качестве «унижения», в таком подходе любой психоаналитик усмотрит признакикакзакомплексованности, таки мании величия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 июля, комментируя публикацию Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Как сообщалось ранее, американский публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg написал, что канцлер Германии Ангела Меркель, поддержав строительство «Северного потока — 2», «унизила» президентаСША Джозефа Байдена.

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« В предпринятой изданием Bloomberg попытке опорочить канцлера Меркель наглядно проявились наглость и одновременно ущербность американского взгляда на мировую политику. Американцы оценивают лидеров других стран по принципу «подводят» они США или не подводят. Если же политика той или иной страны расходится с позицией Вашингтона, то это воспринимается в качестве «унижения». Мне кажется, что в таком подходе любой психоаналитик усмотрит признаки и закомплексованности, и мании величия.

В случае с позицией канцлера ФРГ Меркель по «Северному потоку — 2» о «пренебрежительном» отношении к США речи не идёт — речь идёт о недопущении пренебрежительного отношения США, союзника Германии, к интересам Германии, причем к её интересам как у неё дома, так и в Европе, то есть там, где расположена она, а не США. Америка далеко, и то, что она хочет пичкать Германию и Европу своим дорогим и некачественным газом вместо дешёвого и хорошего российского, вовсе не должно восприниматься в Берлине на ура.

В своей позиции по СП-2 Меркель защищает интересы своей страны и своих граждан, и это никак не может стать «пятном на её репутации». Мне уже приходилось это говорить и повторю это ещё раз: позиция канцлера Меркель по «Северному потоку — 2» станет бриллиантом в её политическом венце. Она останется в истории как государственный деятель, последовательно стоявший на страже интересов своей страны.

У Меркель были свои ошибки, и крупнейшей из них стала бездумная и вредная для Германии поддержка госпереворота 2014 года на Украине и неонацистского режима этой страны. Но эту ошибку, хотя бы частично, думаю, она ещё успеет исправить.

Что же до «Северного потока — 2», то это проект на десятилетия, он продолжит работать на благо немецкой экономики и комфорта немцев и тогда, когда США в качестве мирового жандарма канут в Лету, а след их европейских марионеток простынет.