Рязанские депутаты и чиновники проверят благоустройство парков
Рязань, 13 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Депутаты и руководители министерств и ведомств с главами администраций муниципалитетов Рязанской области проверят общественные пространства, где ведётся благоустройство и сдвигаются сроки выполнения работ. Такое поручение 13 июля дал губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отставание по срокам благоустройства отмечены в ЦПКиО, парке советско-польского братства по оружию, верхнем городском парке в Рязани. Затягиваются сроки по ремонту сквера Германа Аляскинского в Кадоме, ряду территорий в Спас-Клепиках, Пителине, посёлке Лесной Шиловского района. Чиновникам и депутатом поручено в 10-дневный срок зафиксировать замечания и скорректировать дальнейшую работу по объектам.
Итоги депутатского контроля должны быть представлены лично губернатору.