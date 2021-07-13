Рязань, 13 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Депутаты и руководители министерств и ведомств с главами администраций муниципалитетов Рязанской области проверят общественные пространства, где ведётся благоустройство и сдвигаются сроки выполнения работ. Такое поручение 13 июля дал губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

Отставание по срокам благоустройства отмечены в ЦПКиО, парке советско-польского братства по оружию, верхнем городском парке в Рязани. Затягиваются сроки по ремонту сквера Германа Аляскинского в Кадоме, ряду территорий в Спас-Клепиках, Пителине, посёлке Лесной Шиловского района. Чиновникам и депутатом поручено в 10-дневный срок зафиксировать замечания и скорректировать дальнейшую работу по объектам.

«С 15 по 24 июля намечено было сдать ряд участков. Однако прослеживается тревожная тенденция — сроки исполнения контрактов и запланированных на этих объектах работ серьёзно сдвинулись, от одного до двух месяцев. По разным причинам, их, надеюсь, хорошо знают все руководители муниципалитетов. Ситуация — просто недопустимая. Сейчас самый разгар строительного сезона. Упущенные сроки могут привести к большим проблемам. Люди всё это видят и потом абсолютно справедливо будут требовать с нас за невыполнение работ. Никакие оправдания не принимаются. Сам приеду на эти объекты и проверю — всё ли сделано, как сделано и уложились ли в сроки, которые были определены», — подчеркнул Николай Любимов.

Итоги депутатского контроля должны быть представлены лично губернатору.