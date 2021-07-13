Мадрид, 13 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент автономного сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо исключила введение новых коронавирусных ограничений, чтобы остановить новую волну заболеваемости в регионе. Об этом она заявила журналистам в мадридском университете Комплутенсе, сообщает La Razón.

(сс) Jorge Franganillo Жительницы Мадрида в масках

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«Нет, не сейчас. Пока у нас все хорошо в Мадриде», — сказала Аюсо.

По её словам, власти региона выбрали стратегию продвижения текущих кампаний по повышению осведомлённости о коронавирусе и продолжения вакцинации.