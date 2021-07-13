Казань, 13 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в казанском аквапарке, в результате которого пострадали несовершеннолетние.

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По данным следственных органов, за медицинской помощью обратились пятеро человек, в том числе одного подростка госпитализировали.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту отравления шестерых посетителей казанского аквапарка «Ривьера».

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