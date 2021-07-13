Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Несмотря на введённые странами Запада в отношении Белоруссии санкции, республика продолжает быть надежным партнёром, а также обслуживает все кредиты и сокращает свой внешний долг. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая проходит в Санкт-Петербурге, трансляцию начала встречи вел телеканал «Россия 24».

«Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь <…> в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики», — сказал российский лидер.

Также он обратил внимание на то, что товарооборот между Россией и Белоруссией в минувшем году из-за пандемии коронавируса снизился на 17%, за первые месяцы текущего года вырос на 37%, что является хорошим показателем.

«Надо сказать, что несмотря на коронавирус и на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею ввиду сакционные события, республика обслуживает все долги, более того <…> на 2,5% сократился внешний долг (Белоруссии)», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидеры Союзного государства России и Белоруссии приступили к переговорам в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.