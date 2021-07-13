Дурбан, ЮАР, , 13:55 — REGNUM В результате беспорядков в ЮАР заводу одной из южнокорейских компаний был нанесён серьезный ущерб. Об этом 13 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 10 июля неизвестные дважды ограбили, а также устроили поджог завода по производству телевизоров, расположенного в Дурбане. Точный ущерб неизвестен из-за отсутствия прямого доступа к заводу.

Известно, что никто из граждан Южной Кореи не пострадал. В настоящее время в ЮАР проживает около 3300 граждан Южной Кореи.

Напомним, что беспорядки в ЮАР начались после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы. По меньшей мере шесть человек были убиты и почти 500 арестованы с тех пор, как Зума сдался полиции на прошлой неделе.