Киев, , 13:49 — REGNUM Языковое законодательство Украины невозможно отрегулировать так, чтобы все были довольны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 13 июля, общаясь с журналистами во время форума «Украина 30. Гуманитарная политика».

«Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно. Я считаю самым справедливым не поднимать этот вопрос», — сказал он.

Зеленский добавил, что в языковом законодательстве Украины есть не до конца справедливые вещи, на которые указывают другие страны и международные организации, такие как Венецианская комиссия.

«Такого, чтобы все были довольны — никогда не будет», — отметил президент Украины.

Зеленский заявил, что украиноязычный информационный продукт следует избавить от налогов, не мешая медиакомпаниям создавать программы на любом другом языке. Он уверен, что это позволит эволюционно развивать украинский информационный рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины связал газовые проблемы страны с ситуацией в ДНР и ЛНР, хотя Украина с 2015 года не поставляет газ в непризнанные республики.

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