Москва, , 13:40 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина, посвящённая теме российско-украинских отношений, «выдержана в духе уважения к Украине и украинскому народу». Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Статья также выражает сожаление, что судьба Украины отдана на откуп и в управление иностранцам. Элементы этого внешнего управления всем известны», — пояснил официальный представитель Кремля.

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«Также в статье вы можете легко увидеть убежденность президента в том, что русские и украинцы остаются частями одного единого народа», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что выпустить статью об Украине именно сейчас, а не ранее — это было решение главы государства.

«Статья очень глубокая, очень сложная. Это по сути даже не статья, это глубокий материал, дискуссии — это хорошо, они должны быть», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Кремль опубликовал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым. Он пишет, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. По его словам, «современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи».

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