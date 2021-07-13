Кострома, 13 июля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Костроме местный житель покусал полицейского, производившего досмотр на улице. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Управление МВД по Костромской области

Происшествие имело место 26 мая 2021 года. Сотрудник МВД остановил мужчину в областном центре, чтобы проверить информацию о приобретении им наркотиков. Подозреваемый находился в состоянии «наркотического опьянения». Пытаясь скрыться от полицейского, он укусил его за пальцы и кисти рук.

Позднее мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Её максимальная санкция предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.