Борисоглебский, Ярославская область, 13 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Детский лагерь «Орлёнок» в Ярославской области отменил очередную смену из-за выявленного у сотрудников коронавируса. Об этом рассказала заместитель директора лагеря по воспитательной работе Ольга Ристер.

Антон Капралов Лагерь «Орленок»

«Лагерь закрыт на карантин, потому что перед заездом на вторую смену Роспотребнадзор не мог не взять тесты на ковид. Но, к сожалению, выяснилось, что ряд сотрудников, которые должны были работать во вторую смену, — инфицированы», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора лагеря по воспитательной работе Ольга Ристер.

Она также уточнила, что заражённые были выявлены за день до открытия второй смены. За такой короткий срок заменить людей оказалось невозможно.

«Поэтому Роспотребнадзор совместно с директором принял решение, что смену сдвигаем на 14 дней», — отметила Ольга Ристер.

Информацию подтвердили и в пресс-службе управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области. После карантина заезд на следующую смену в лагерь начнётся с 23 июля 2021 года.