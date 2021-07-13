Киев, 13 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Киеве не хотят кропотливо работать ни на ниве внешней политики, ни в области сотрудничества с соседями, а хотят только «компенсаций», «дотаций» и «гарантий», нонаоднойрусофобии в серьёзных экономических делах не выедешь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 июля, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Nord Stream 2. Paul Langrock Северный поток ‑ 2

Как сообщалось ранее, Зеленский, комментируя вопрос о достройке «Северного потока — 2», заявил, что Украина хочет получить от ЕС, Германии, Франции «гарантии» своей энергетической безопасности и что тему достройки газопровода надо обсуждать в «нормандском» формате.

« Если и комментировать предложение Владимира Зеленского об обсуждении вопроса строительства «Северного потока — 2» в «нормандском формате», то только в плане сохраняющейся некомпетентности украинской дипломатии. В ней много напора, но мало понимания, что обилие непроходных предложений работает против неё. Ну кто, в самом деле, согласиться на такое предложение? Даже немцы и французы не согласятся, что, впрочем, сразу же и подтвердила своим ответом канцлер Германии.

На будущих заседаниях нормандской четвёрки «Северный поток — 2» будет присутствовать лишь в качестве состоявшейся реальности, которую украинской стороне придётся учитывать. США ещё сделают вид, что они пытаются этот проект остановить или взять под контроль, но реально ничего делать не будут.

У Киева была возможность сохранить большие объёмы транзита российского газа через свою территорию. Она было зафиксирована в протоколе встречи представителей Евросоюза, Украины и Российской Федерации, а также газовых компаний этих стран от 21 декабря 2019 года. Провоцируя осложнение условий осуществления «Газпромом» его европейских проектов, Киев встал на путь подрыва этой возможности.