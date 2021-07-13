Омск, 13 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Омской области житель Знаменского района, обвиняемый в убийстве пенсионерки, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в областном следственном управлении СКР.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Расследование уголовного дела в отношении жителя деревни Никольск Константина Фокина завершено. Ранее он был восемь раз судим за хищения чужого имущества.

По данным следствия, в сентябре 2020 года 25-летний мужчина пришёл к соседке-пенсионерке, чтобы взять денег в долг. Женщина не дала ему денег. Тогда пьяный Фокин напал на неё, избил, изнасиловал и задушил.

С места преступления мужчина скрылся, похитив 9,5 тыс. рублей. Тело женщины нашёл сосед. При задержании Фокин, освободившийся из мест лишения свободы в июне 2020 года, отрицал свою причастность к преступлению. Однако следствие обнаружило пустой кошелёк со следами пальцев рук подозреваемого. После этого Фокин сознался в содеянном.

Расследование завершено. Обвиняемый находится под арестом. Уголовное дело направлено в суд.

По данным областной прокуратуры, убитой Фокиным женщине было 79 лет. Дело рассмотрит Омский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми двое подростков обвиняются в изнасиловании, жестоком убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Читайте также: В Перми за изнасилование и жестокое убийство будут судить двух подростков