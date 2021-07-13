Москва, , 13:42 — REGNUM Усиление ограничений для непривитых от коронавируса на федеральном уровне в РФ пока не планируется, но региональные власти вправе вводить их сами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 июля журналистам.

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Представитель Кремля прокомментировал ужесточение карантинных мер по отношению к непривитым во Франции. По его словам, официальная Москва каких-либо решений на этот счёт не принимала.

«Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне», — отметил Песков.

Он напомнил, что у руководителей регионов есть соответствующие полномочия. При этом сама логика развития ситуации с пандемией говорит в пользу ужесточения ограничений.

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