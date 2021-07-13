Москва, , 13:36 — REGNUM Власти России делают всё возможное в рамках международного права для гуманитарной помощи Донбассу. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной», — сказал представитель Кремля.

По его словам, опубликованная накануне статья российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью, в которой заявил, что возникшая между Россией и Украиной, которые по сути являются одним историческим и духовным пространством, в течение последних лет «стена» является трагедией.

Глава государства считает, что западные страны в 2014 году напрямую вмешались в дела Украины и попытались создать из неё «Анти-Россию». Сейчас же эта страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением, резюмировал Путин.