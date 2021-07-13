Челябинск, 13 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Челябинской области из-за природных пожаров, перешедших на два посёлка, сгорел 61 дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дмитрий Соколов Сгоревший дом

В посёлке Джабык огнём был уничтожен 51 дом, а в Запасном — 10. На вечер 12 июля было определено 38 собственников. Остальные либо пока не заявились, либо не имеют необходимых правоустанавливающих документов.

По согласованию с жителями была начата расчистка дворов. Также продолжает работу комиссия минстроя региона, оценивающая размер причинённого ущерба. Как сообщало ИА REGNUM, пожары перекинулись на эти посёлки 9 июля.