Калуга, 13 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Калуге 28-летний работник областного управления капитального строительства, назначенный ответственным за приёмку от имени государственного заказчика выполненных работ по контракту, заключенному на очистку водоема, получил от представителя подрядной организации, 46-летнего жителя Московской области, взятку в размере 300 тыс. рублей. Об этом 13 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Деньги предназначались за подтверждение факта выполнения юридическим лицом работ, согласование их объема и качества, в том числе несоответствующих действительности, а также за попустительство по службе и неприменение входящих в его полномочия мер при выявлении нарушений со стороны подрядчика в рамках исполнения контракта.

Санкции статей, вмененных обоим обвиняемым, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Уголовное дело будет направлено в суд.