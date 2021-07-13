Подгорица, , 13:32 — REGNUM Президент США Джозеф Байден поздравил президента Черногории Мило Джукановича и граждан Черногории с 13-м июля — Днем государственности.

«От имени американского народа поздравляю вас и народ Черногории с Днем государственности — 13 июля. Наши общие ценности, приверженность демократическим институтам и наши прочные узы семьи, друзей и сотрудничества делают Черногорию уважаемым союзником и партнером Соединенных Штатов. Мы будем рады и дальше оказывать мощную поддержку народу Черногории в достижении прогресса на вашем евроатлантическом пути и проведении реформ, необходимых для присоединения к Европейскому Союзу», — сказал Байден.

Он также поздравил Джукановича с четвертой годовщиной членства Черногории в НАТО.

«Присутствие Черногории улучшает оперативную совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, поэтому было важно услышать ваш вклад во время нашего недавнего саммита НАТО в Брюсселе. Соединенные Штаты поддерживают Черногорию, поскольку мы углубляем наши двусторонние связи и вместе сталкиваемся с новыми вызовами, от пандемий до кибератак, укрепляя нашу устойчивость на основе разделяемых нами ценностей и нашей приверженности демократии», — сказал Байден.