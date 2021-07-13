Актанышский район, Татарстан, 13 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 39-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по п. «д», «ж» ч.2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»). По данным пресс-службы СУ СКР по РТ, инцидент произошел в одной из деревень Актанышского района республики.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Страх в глазах ребенка

Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, более полутора часов незаконно удерживала своих дочерей в возрасте 8 и 14 лет в предбаннике частного хозяйства. Предварительно, такой способ женщина выбрала для воспитания девочек.

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, семья в связи со злоупотреблением женщиной спиртными напитками состоит на учете. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года 38-летний Денис Бельтюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шесть часов удерживал детей в квартире в Колпино, требуя привести к нему супругу, которую сам же и выгнал из дома перед преступлением.

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