Москва, , 13:33 — REGNUM Подготовка встречи президента России Владимира Путина с его коллегой с Украины Владимиром Зеленским на данный момент не ведется, однако российский лидер готов к диалогу с украинским президентом. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи («Об историческом единстве русских и украинцев»)», — сказал он.

Также Песков указал, что обнародованная статья главы Российского государства является «глубоким и очень хорошим поводом» для обсуждения президентов двух стран.

«Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов», — добавил представитель Кремля.

Вместе с тем, он подчеркнул, что встреча лидеров России и Украины сначала должна быть подготовлена как минимум на уровне администраций президентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», что возникшая между Россией и Украиной, которые по сути являются одним историческим и духовным пространством, в течение последних лет «стена» является трагедией.