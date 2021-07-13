Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Вторая декада июля в Санкт-Петербурге будет аномально жаркой, снижение температуры будет идти медленно. Об этом 13 июля ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Аналогичная погодная ситуация будет и в Москве.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Вторая декада июля в Петербурге будет аномально жаркой

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

«Вторая декада почти вся аномально-жаркая. Холодает очень медленно», — рассказал специалист.

Он также отметил, что вторая декада июля будет жаркой и в Москве. Небольшое снижение температуры ожидается в начале третьей декады, до +25 градусов. Таким образом ожидать прохлады в ближайшее время ни в одной из столиц не приходится.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие три дня в Санкт-Петербурге температура воздуха днем будет подниматься до +32…+34 градусов. Так, в среду, 14 июля, при переменной облачности ночью без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, ливни, гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, в окрестностях до +17 градусов, днём +32…+34 градуса, в окрестностях +29…+31 градус.

Такая же погода ожидается и 15−16 июля. Местами пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах ливни, гроза. Ветер юго-западный, западный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, в окрестностях до +19 градусов, днём +31…+33 градуса, в окрестностях +28…+30 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.