Киев, , 13:31 — REGNUM Отсутствие газа на Украине будет означать его отсутствие и на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», общаясь с журналистами.

По его словам, проблемы Украины, которые возникнут из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», нужно обсуждать в «нормандском формате», поскольку это затрагивает и Донбасс.

«А если у нас не будет газоснабжения, транзита газа, а как эти территории будут получать?», — сказал Зеленский.

Отметим, ранее в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины заявил, что в случае запуска «Северного потока — 2» «газ может не получить и «временно оккупированная» территория Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата».

Отметим, что с февраля 2015 года компания «Нафтогаз» прекратила поставки газа на территорию ДНР и ЛНР, сославшись на то, что газопроводы якобы «разрушены» войной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии газоснабжения после запуска «Северного потока — 2» на 10−15 лет, чтобы иметь возможность перейти на другие источники энергии.

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