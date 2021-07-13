Москва, , 13:26 — REGNUM В статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент России Владимир Путин чётко обозначил недопустимость угроз со стороны Запада в отношении национальной безопасности России. Об этом 13 июля заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на телеканале «Россия 24».

«Это содержится в конце статьи, где говорится о том, что на территории Украины идёт военное освоение Западом территории, создаётся инфраструктура НАТО. И после этого говорится о том, что Россия не допустит создания на этой территории враждебного государства», — заявил Евсеев.

По его словам, статья Путина в первую очередь обращена к Западу.

«Это не то чтобы ультиматум. Это, я бы сказал, последнее предупреждение. В первую очередь оно адресовано американцам, которые в настоящее время полностью контролируют украинскую элиту», — указал он.