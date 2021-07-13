Подгорица, 13 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран ЕС сичтают Черногорию, члена НАТО и кандидата в ЕС, самой большой жертвой китайского долга, пишет портал Investitor.

Ирина Рысева ИА REGNUM Мост Морачица на участке трассы Бар-Боляре в Черногории

В 2014 году Черногория заняла у Китая почти 1 миллиард долларов для финансирования 41-километрового участка шоссе трассы Бар-Боляре (из черногорского порта Бар до южной границы Сербии), сумма, которая угрожала обанкротить страну. Недавно Черногория официально обратилась к ЕС за помощью в поиске способа погашения китайского долга.

«Мы видим, что Китай использует экономические и финансовые ресурсы для увеличения своего политического влияния во всем мире. Жаловаться на это бесполезно, приходится предлагать альтернативы. Важно, чтобы координатор Европейского союза тесно координировался с Соединенными Штатами», — заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с коллегами из ЕС в Брюсселе.

ЕС уже подписал партнерские отношения с Японией и Индией для координации транспортных, энергетических и цифровых проектов, соединяющих Европу и Азию. И Токио, и Дели обеспокоены щедростью Китая, которая, по словам официальных лиц, удерживает бедные страны от обязательств перед Пекином, потому что они вынуждены бороться с такими большими долгами.

С 2013 года Китай начал строительные проекты в более чем 60 странах, стремясь создать сеть наземных и морских соединений с Юго-Восточной Азией, Центральной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой. Пекин отрицает какое-либо намерение проецировать энергию и заявляет, что инфраструктурный коридор ориентирован на потребности простых людей.

Черногория находится в нескольких неделях от соглашения об обмене или рефинансировании почти миллиардного долга Китая за шоссе с европейскими и американскими банками, сказал министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

Он сказал, что надеется, что процентная ставка будет ниже одного процента.