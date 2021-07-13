Москва, , 13:30 — REGNUM Казаки, которые поступят на службу в Росгвардию, юридически станут росгвардейцами со всеми вытекающими правами и обязанностями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 июля журналистам.

Казаки на параде Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, собственных сил у ведомства хватает, но есть регионы, где казаков много. Там их будут принимать на службу в Росгвардию.

«Они станут гвардейцами, у них будет полная субординации и так далее», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что создание каких-либо отдельных казачьих подразделений не предполагается. Им будут выдавать оружие, так как де-юре они уже будут служащими Росгвардии, а не казаками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил о планах по формированию территориальных подразделений Росгвардии, среди которых будут и подразделения казаков.

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