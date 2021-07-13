Челябинск, 13 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Челябинской области с просьбой о материальной помощи в органы власти обратились 44 человека, имущество которых пострадало во время перехода природных пожаров на населённые пункты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деньги

Речь идёт о гражданах, потерявших своё имущество частично или полностью. В первом случае полагается 50 тыс. рублей, а во втором — 100 тыс.

Финансовую помощь получат те, кто зарегистрирован в посёлках Джабык и Запасное и проживает там. Для оформления необходимы заявление, паспорт и номер счёта. А на основании актов обследования, составленных сотрудниками соцзащиты, определят степень утраты имущества.

«Заявления оперативно обрабатываются ежедневно», — подчеркнула глава областного минсоцотношений Ирина Буторина. Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары зашли на территорию посёлков 9 июля.