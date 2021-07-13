Кишинёв, , 13:23 — REGNUM Руководство проевропейской молдавской партии «Платформа достоинства и правда» (ПДП) заявило о своей отставке после проигрыша на досрочных выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии Андрей Нэстасе.

По его словам, об отставке также заявили председатель и вице-председатель. Выборы нового руководство пройдут 5 сентября на съезде политического бюро партии, отметил Нэстасе. В переходные период партию возглавит вице-председатель Дину Плынгуэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. По данным ЦИК республики, «Платформа достоинства и правда» получила 2,3% голосов и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) набрала 52% голосов. Ранее ПДП входила в блок с ПДС.

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