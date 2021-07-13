Сеул, , 13:28 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём обратился к трудящимся и работодателям с просьбой проявить понимание обоснованности решения комиссии по минимальной заработной плате о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает KBS.

Данное заявление он сделал 13 июля в ходе заседания правительства.

Глава правительства отметил, что у обеих сторон есть основания быть разочарованными решением комиссии повысить минимальный размер оплаты труда в следующем году на 5,1%. А также подчеркнул, что данное решение обусловлено тем, что страна находится в кризисе из-за пандемии коронавируса.

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Премьер-министр Южной Кореи добавил, что нельзя терять время на конфликты, и что все стороны должны объединить усилия для улучшения ситуации.