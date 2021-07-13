Москва, 13 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о возможной готовности РФ принять Донбасс в свой состав.

ИА REGNUM Митинг в поддержку Донбасса

«Я оставлю без ответа этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия принять Донбасс в свой состав, «если Киеву он не нужен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью, в которой заявил, что возникшая между Россией и Украиной, которые по сути являются одним историческим и духовным пространством, в течение последних лет «стена» является трагедией.

Глава государства считает, что западные страны в 2014 году напрямую вмешались в дела Украины и попытались создать из неё «Анти-Россию». Сейчас же эта страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением, резюмировал Путин.

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