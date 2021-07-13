13 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Украина должна оставаться транзитной страной даже тогда, когда газопровод «Северный поток — 2» начнёт свою работу.

Мирослава Романенко, , 14:13 — REGNUM Украина должна оставаться транзитной страной даже тогда, когда газопровод «Северный поток — 2» начнёт свою работу, заявила канцлер Германии Ангела Меркель 12 июля на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

Подачки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Меркель отметила, что в Берлине «вполне понимают» и вполне серьезно воспринимают большие опасения украинской стороны относительно «СП-2». Она подчеркнула, что правительство ФРГ «всё сделает для того, чтобы четко дать понять, что «СП-2» не является заменой транзитным поставкам через Украину».

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Заявление канцлера Германии обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Шарий.net» (также в социальной сети «ВКонтакте»), а также зрители канала «112 Украина». Многие указали на то, что транзитером Украина, вероятно, останется, вопрос лишь в объемах транзита.

«Ну, если должна, значит, будут прокачивать свои 40 млрд куб.», — написал Sergio M.

«Меркель осталось какую-то неделю, может обещать всё, что угодно», — добавил Андрей Б.

«Это говорит пока Меркель. Но она уходит с политической арены», — пишет Виталий М.

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель President.gov.ua

«Украина должна остаться транзитёром…» А ведь Меркель это не Путину сказала», — отметил Алексей И.

«100% останется до 2025-го, а потом — как карта ляжет», — отреагировал Александр Геннадиевич С.

«Я согласен с Меркель. Украина действительно должна остаться транзитёром газа… Только очень маленьким. Я бы даже сказал не транзитёром газа, а транзитёриком газика», — иронизирует Jurij O.

«Проблема не в транзите — проблема в его размере и количестве», — добавил Сергей В.

«После запуска СП-2 (и это не единственный газопровод в обход Украины), Германия становится крупнейшим хабом Европы и еще сильнее укрепляет свою экономику… Какая Украина со своей полуразвалившейся ГТС конкурент? Выкупят или для поддержания штанов чуть оставят транзита», — отметила Ирина Д.

«Кто-нибудь может объяснить народу Украины, как произошла эта ситуация. Что привело к тому, что строится все вокруг Украины? Почему правительство ведёт себя нагло, спесиво, не считаясь с интересами соседних стран и своего народа?» — задалась вопросом Надя К.

«Сейчас никакие доводы услышаны не будут. Майдан — это святое, а главное, шоб на мове говорили», — ответила Наде К. Liubov V.

«Транзит будет в обратную сторону. Из Германии на Украину, чтобы не замёрзли», — добавила Olga K.

Совместный брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель по итогам переговоров President.gov.ua

«Ну, это уже не Меркель решать, Украина пускай сама зарабатывает, а не сосет деньги у страны, с которой она 7 лет «воюет», но про деньги не забывает…» — отреагировал Александр К.

«Обещайте что угодно, даже бусы. Но экономическую выгоду еще никто не отменял. После запуска СП-2 будет рулить экономика. А нелохи могут и дальше разговоры разговаривать», — добавил Nik G.

«Как дети малые, верят в «святую» доброту. Когда запустят «Северный», Украина может готовить резаки для резки металлолома», — написал Виталий М.

«С каких пор немцы распоряжаются русским газом? Вентиль-то в России! Закрутят — все завоют! Это при условии, если не будет либерала Путина!..» — пишет Анатолий Н.

«Думаю, возможно, Украине в 2024 году предложат транзит, но по цене транзита, выгодной для России. Значительно ниже, чем сейчас. Думаю, и ниже польской цены. И ежели Украина заартачится — всё. Тогда кран прикроют, и все разведут руками. И Россия, и ФРГ, и Франция. Скажут: мы предлагали, а они — дурни эдакие, не захотели. Не увидели своего счастья. Мы умываем руки. И Украина останется с гарбузом (тыквой. — М. Р.)», — отметил Юрий М.

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель President.gov.ua

«Так в Газпроме так и сказали, смысл продления контракта будет в том случае, если это будет целесообразно. Т. е. , например, платить Украине не $3 млрд, а, допустим, 1,5. Я считаю, вполне целесообразно. Ну нет у нас платить Украине $3 млрд за транзит. Где мы возьмем?» — ответил Юрию М. Петр Ф.

«Ну нету у России лишних денег! Все ушли на устранение последствий стихий и новые дороги. Может, вы… США, ФРГ, Франция, за транзит Украине заплатите? Вы бандеровцев любите, вы богатые, вот… и платите!» — ответил Петру Ф. Юрий М.

«Останется, останется [транзитером]. У России есть интерес держать их на крючке, вытаскивать крючок не имеет практического смысла. Только зарабатывать Украина теперь будет ровно столько, чтобы содержать эту трубу для удобства России», — подытожил Максим П.

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