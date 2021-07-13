Рига, 13 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Латвии может быть введена единая базовая пенсия в размере 136 евро, для реализации проекта требуются дополнительные 300 млн евро. Об этом министр благосостояния страны Гатис Эглитис заявил в интервью порталу Diena.

Santeri Viinamäki Евро

«Если идея будет поддержана в правительстве и парламенте, то с 2023 года можно ввести базовую пенсию в размере 136 евро», — заявил глава ведомства. Он добавил, что о проекте проинформировано министерство финансов, ответ не известен.

Согласно предложению минблаг Латвии, базовую пенсию будут гарантированно получать даже те достигшие возраста 63+ жители страны, кто не делал в госбюджет социальных выплат все свое трудоспособное время или делал это не полностью и с перерывами. Подобная базовая пенсия поможет частично уменьшить бедность среди пенсионеров, считают в министерстве.

Эглитис выступает за полный отказ в Латвии от налога на пенсию: «Если бы я был министром финансов, я бы вообще не облагал налогом пенсию. Но это слишком идеальная ситуация, которой не будет в ближайшем будущем». В настоящее время необлагаемый минимум пенсий составляет 360 евро.