Рига, 13 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет в Латвию по линии различных еврофондов поступит более 1,8 миллиарда евро, при этом львиная доля денег будет потрачена в строительной отрасли. Об этом член Совета по фискальной дисциплине парламента Латвии Янис Платайс сообщил lsm.lv.

(сс) MichaelGaida Строительство

Сообщается, что в человеческий капитал планируется инвестировать всего одну десятую часть евроденег, а еще меньше — в исследования, разработки и инновации. Большую часть из менее чем двух миллиардов евро, которые пойдут на укрепление экономики, планируется инвестировать в инфраструктуру.

Среди утверждённых правительством вложений выделяются новые транспортные центры и развязки в Риге, утепленные здания, социальные дома на сотни квартир для сдачи в аренду, а также модернизированные больницы и сотни километров благоустроенных дорог.

Группа экспертов из 16 человек, включая экономистов, финансовых экспертов и предпринимателей, пришла к выводу, что в плане расходования евроденег слишком мало внимания уделяется исследованиям и человеческому капиталу, а ведь это те области, которые имеют более долгосрочное влияние на экономическое развитие, чем строительство новых объектов.

«Я думаю, что для нас это такая традиционная тенденция: мы вкладываем больше в бетон, но не в людей», — прокомментировал цифры Платайс.

Учитывая, что одновременно в строительстве ожидаются и другие масштабные европейские проекты, эксперты предупреждают о риске перегрева строительной отрасли, что может иметь неблагоприятные последствия для национальной экономики, подстегнуть инфляцию и рост цен на недвижимость.