Тверь, 13 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ МихаилМишустин посетил Тверской вагоностроительный завод, осмотрел новейшую продукцию и перспективные разработки пассажирского вагоностроения. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Электропоезд «Иволга 3.0» производства ТВЗ

Руководители ТВЗ и завода Метровагонмаш продемонстрировали премьер-министру новый электропоезд Иволга 3.0, предназначенный в первую очередь для железных дорог Москвы и Подмосковья, новый вагон Московского метрополитена, введённый в эксплуатацию в сентябре 2020 года и получивший премию международного конкурса индустриального дизайна «Red dot», а также перспективные разработки плацкартного вагона и двухэтажного купейного вагона для поездов дальнего следования. Увеличенные габариты и переработанное внутреннее убранство вагонов призваны сделать поездки более комфортными.

Мишустин внимательно осмотрел вагоны, поинтересовался долей российских комплектующих и был удовлетворён ответом — от 75% до 95% всех компонентов новых вагонов произведено в России.