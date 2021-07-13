Москва, , 13:09 — REGNUM Соединённые Штаты Америки и ряд стран Европы несут ответственность за ситуацию на Украине. Об этом 13 июля заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на телеканале «Россия 24».

«Я считаю, что Соединённые Штаты Америки и те европейские государства, которые в этом участвуют — они ответственны за эту трагедию. Но поскольку они не готовы взять на себя эту ответственность, они пытаются делать виновной Российскую Федерацию», — заявил Евсеев.

По его словам, это в том числе имел в виду президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Путин очень чётко проводит: в начале говорит, что сделали польские националисты, потом что сделала Австро-Венгрия, а после этого перекидывается мостик в настоящее время, когда националисты получили активную поддержку. Здесь не называются страны, но мы знаем, о каких странах идёт разговор: в первую очередь это Соединённые Штаты Америки, которые всячески (способствовали) националистическим настроениям на Украине», — указал политолог.