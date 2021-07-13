Санкт-Петербург, 13 июля 2021, 13:08 — REGNUM Лидеры Союзного государства приступили к переговорам в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщают пресс-службы президентов России и Белоруссии.
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Владимир Путин и Александр Лукашенко, согласно официальным комментариям, обсудят развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах. В частности, они рассмотрят вопросы экономики и международную проблематику.
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Напомним, о вылете борта президента Белоруссии в Санкт-Петербург общественность узнала утром 13 июля. Политологи гадают о причинах внезапного визита.
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