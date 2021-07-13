В Костроме создают музей наличников под открытым небом
Кострома, 13 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Костроме создают музей наличников под открытым небом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор дома детского творчества «Жемчужина» Юлия Титова.
С инициативой создания выставочного пространства выступил коллектив учреждения. Сейчас педагоги собирают наличники с разрушенных костромских домов и предлагают горожанам пополнить коллекцию.
Сейчас педагоги готовят заявку на грант президентского фонда культурных инициатив. Результаты рассмотрения заявок станут известны в сентябре 2021 года. Директор центра отметила, что даже в случае неудачи специалисты центра продолжат воплощать проект в жизнь своими силами.
Справка: Костромская область — один из регионов России, наиболее «богатых» на наличники. Регион считается родиной знаменитых «бахромчатых» наличников, напоминающих края свисающего полотенца. Специалисты насчитывают в Костроме более 7 видов наличников, в том числе редкие образцы украшения окон планками с изображениями человеческих лиц.