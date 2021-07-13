Кострома, 13 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Костроме создают музей наличников под открытым небом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор дома детского творчества «Жемчужина» Юлия Титова.

Наталья Диева Авторские наличники, изготовленные мастером Геннадием Лочехиным в Костроме

С инициативой создания выставочного пространства выступил коллектив учреждения. Сейчас педагоги собирают наличники с разрушенных костромских домов и предлагают горожанам пополнить коллекцию.

«Мы готовы принять любые наличники. Главное чтобы дерево было в хорошем состоянии, не сыпалось под руками. Мы готовы их покрасить и выставить на нашей территории под специальными железными навесами с крышей. В дальнейшем рядом с экспозицией будут проводиться творческие мастер-классы, экскурсии. Пока начнём со школьников, но будем приглашать ознакомиться с резным искусством всех желающих», — сказала Титова.

Сейчас педагоги готовят заявку на грант президентского фонда культурных инициатив. Результаты рассмотрения заявок станут известны в сентябре 2021 года. Директор центра отметила, что даже в случае неудачи специалисты центра продолжат воплощать проект в жизнь своими силами.