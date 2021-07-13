Подгорица, , 13:07 — REGNUM 13 и 14 июля в Черногории объявлены нерабочими днями в связи с праздником — Днем государственности. В это день проводят официальные торжественные мероприятия, накануне — артиллерийский салют. Праздник посвящен двум историческим датам.

13 июля 1878 года на Берлинском конгрессе при пересмотре условий Сан-Стефанского мирного договора Черногория была объявлена независимым государством. В этот же день, 13 июля 1941 года, черногорские коммунисты и антифашисты подняли крупное восстание против итальянских оккупационных сил, в котором участвовали около 30 тысяч человек. Восстание длилось около шести недель, окончательно подавить его итальянцы смогли только к декабрю 1941 года. Восстание положило начало партизанскому антифашистскому сопротивлению.