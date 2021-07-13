Курган, 13 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 13 июля подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 49 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 112 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 13 июля выявлен 23 671 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 13 июля вылечились 22 102 человека, скончались 468 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём раньше).