Москва, 13 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Москве следователи ходатайствуют об аресте 32-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

Происшествие случилось вечером 11 июля. По данным СК, обвиняемый у озера Бездонное в столичном парке «Серебряный бор» совершил покушение на изнасилование девушки, применив силу и угрозы. Отмечается, что предполагаемый преступник и его жертва ранее не были знакомы, а реализовать задуманное злоумышленник не смог из-за активного сопротивления.

«В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные изобличающие себя показания. Ему предъявлено обвинение», — рассказали в пресс-службе.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.