Казань, 13 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В столице Татарии на пульт спастелей 13 июля в 12:13 (мск) поступило сообщение, что на улице Максимова от сильного порыва ветра повалено дерево. По данным ГУ МЧС России по РТ, дерево упало на двух женщин с ребенком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

Прибывшие на место экстренные службы установили, что у одной из пострадавших — ушибы головы и спины. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение. Восьмилетний ребенок получил ссадины от веток. Информации о второй пострадавшей нет, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ведомство.

В ряде СМИ появились публикации, что на улице Тукая из-за потопа встали трамваи. У одного из зданий по улице Космонавтов ураганным ветром сорвало крышу, пострадали припаркованные машины.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 13 июля синоптики объявили штормовое предупреждение. В период с 13:00 до 22:00 прогнозировали локально шквал ветра до 24 м/с.

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