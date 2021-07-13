Москва, , 13:04 — REGNUM Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» президента России Владимира Путина в первую очередь адресована коллективному Западу. Об этом 13 июля заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на телеканале «Россия 24».

«Я полагаю статья адресована, в первую очередь, Западу, который исторически пытался разделить единство великороссов, малороссов и белорусов», — заявил Евсеев.

«Путин очень чётко это проводит: в начале говорит, что сделали польские националисты, потом что сделала Австро-Венгрия, а после этого перекидывается мостик в настоящее время, когда националисты получили активную поддержку. Здесь не называются страны, но мы знаем, о каких странах идёт разговор: в первую очередь это Соединённые Штаты Америки, которые всячески (способствовали) националистическим настроениям на Украине», — указал он.