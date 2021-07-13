Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Самолёты и вертолёты морской авиации ВМФ России прибыли с аэродромов постоянного базирования на оперативные аэродромы Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской областях и Республике Карелия. Они примут участие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада, назначенного на 25 июля, в День ВМФ.

Боевой вертолёт морской авиации Пресс-служба ЗВО

«В парадной группе авиации будут представлены самолёты МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолёт-амфибия Бе-200 и Бе-12, Ту-142, противолодочный самолёт Ил-38, транспортные Ту-154, Ту-134, Ан-26, а также вертолёты Ми-8, Ка-29 Ка-31 и Ка-52», — сообщили 13 июля в пресс-службе ЗВО.

Авиатехника, прибывшая в Петербург, представляет соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в том числе Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов. Экипажи уже приступили к тренировочным полётам над аэродромами, затем планируется несколько воздушных репетиций непосредственно над Петербургом.

Во время парада проход группы авиации состоится над центральной частью города в едином строю, тактическими группами по классам воздушных судов.

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