Москва, , 13:03 — REGNUM Гражданам России, у которых есть основания полагать, что американские правоохранители по каким-либо причинам могут иметь к ним претензии, лучше воздержаться от поездок за границу. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Потому что можете оказаться в ситуации, в которой уже оказались более 60 граждан РФ, попавшие в тяжелейший оборот, когда столкнулись с арестами по американским ордерам, а в ряде случаев с прямым захватом по указанию американских спецслужб или с их участием», — пояснил высокопоставленный дипломат.

Рябков добавил, что существующий договор между Россией и США 1999 года о правовой помощи по уголовным делам американские власти откровенно отвергают. По его словам, необходимо нормализовать подход Вашингтона в сфере правовой помощи.

«В случаях, когда американские правоохранители имеют потенциальные претензии к нашим согражданам, нужно работать в заданных рамках, а не заниматься похищениями и нападениями, не злоупотреблять механизмами выдачи, которые у США есть с целым рядом государств», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Дипломат заверил, что российская сторона будет «умножать свои возможности оказания правовой помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации с точки зрения адвокатского содействия, гарантированного доступа к ним представителя российского посольства или консульства».

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2008 года, власти США добились задержания 53 российских граждан в третьих странах. Как заявили в МИД РФ, граждан РФ задерживают в третьих странах по американским ордерам и экстрадируют в США, где зачастую подвергают предвзятому отношению, им угрожают и предъявляют надуманные обвинения.