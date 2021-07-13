Москва, , 13:11 — REGNUM Подвижек в вопросе возвращения России её дипломатической собственности в США нет, Москва получает отрицательные ответы на свои обращения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

МИД РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что подвижек по теме возвращения дипсобственности нет. Москва настаивает на возвращении собственности без каких-либо условий, эти объекты защищает дипломатический иммунитет.

«Более 470 официальных нот за это время было направлено американцам. Ответы отрицательные», — сказал Рябков.

По его словам, представители России не знают, что происходит на этих объектах. Произошедшее он назвал «экспроприацией собственности в худшем стиле» и сравнил США с левыми эсерами, которые нападали на перевозчиков денег.

Власти США, подчеркнул Рябков, демонстрируют, что неприкосновенность частной собственности, даже защищённой дипиммунитетом, не стоит для них ломаного гроша.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в рамках антироссийских санкций США закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а в 2018 году — генконсульство в Сиэтле и резиденцию генконсула. Большинство из этих объектов — дипсобственность России.

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