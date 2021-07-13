Москва, 13 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Подвижек в вопросе возвращения России её дипломатической собственности в США нет, Москва получает отрицательные ответы на свои обращения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Лазебный Иван ИА Красная Весна МИД РФ

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что подвижек по теме возвращения дипсобственности нет. Москва настаивает на возвращении собственности без каких-либо условий, эти объекты защищает дипломатический иммунитет.

«Более 470 официальных нот за это время было направлено американцам. Ответы отрицательные», — сказал Рябков.

По его словам, представители России не знают, что происходит на этих объектах. Произошедшее он назвал «экспроприацией собственности в худшем стиле» и сравнил США с левыми эсерами, которые нападали на перевозчиков денег.

Власти США, подчеркнул Рябков, демонстрируют, что неприкосновенность частной собственности, даже защищённой дипиммунитетом, не стоит для них ломаного гроша.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в рамках антироссийских санкций США закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а в 2018 году — генконсульство в Сиэтле и резиденцию генконсула. Большинство из этих объектов — дипсобственность России.

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