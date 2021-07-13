13 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Байден развернул американскую политику на европейском направлении на 180 градусов, объявив о возвращении Германии в качестве главного союзника в ЕС и начав восстанавливать диалог с Россией. Варшаве надо что-то делать в ответ. Польские политики пытаются сейчас примерить феску Эрдогана, чтобы заставить Вашингтон начать с ними серьезный разговор.

Станислав Стремидловский, , 13:59 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Популярный польский портал Onet сообщил о новой «искре» в отношениях между Варшавой и Вашингтоном. Издание утверждает, что правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) препятствует назначению на пост посла США в Польше Марка Бжезинского, сына покойного Збигнева Бжезинского.

После того, как 20 января ушла в отставку назначенная Дональдом Трампом посол Джорджетт Мосбахер, американскую дипломатическую миссию в Варшаве временно возглавляет Бикс Алиу. Эта ситуация заставляет нервничать «Право и Справедливость», поскольку она усматривает в затянувшейся паузе неодобрительное отношение к себе со стороны администрации президента США Джо Байдена. Казалось бы, PiS должна проявить заинтересованность в скором прибытии в Польшу нового посла из Вашингтона. Некоторое время назад в польских изданиях появились «утечки» о том, что им с высокой степенью вероятности должен стать младший Бжезинский. Но Onet заявляет, что, по его информации, от Марка требуют отказа от польского гражданства, которым он будто бы обладает в силу того, что его отец был гражданином Польши до Второй мировой войны. Сам Бжезинский говорит, что не может отказаться от того, чего никогда не имел.

Следует отметить, что публикацию популярного портала, оппозиционного правящей партии, оперативно прокомментировал в своем блоге заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, назвав ее «ерундой». Однако верят ему далеко не все, так как свежа в памяти история, как Варшава неприлично долго затянула в прошлом году предоставление агремана новому послу Германии в Польше Арндту Фрейтагу фон Лорингофену. Как сообщала польская газета Rzeczpospolita, в этом дипломатическом скандале был виновен председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, которого смутила служба Берндта Фрейтага фон Лорингофена, отца немецкого дипломата, в бункере Гитлера. Что касается германских изданий, то они отстаивали версию, что на самом деле подозрительность Варшавы вызвала работа Арндта Фрейтага фон Лорингофена в руководящих разведывательных органах Германии и НАТО.

Марк Бжезинский US Embassy Sweden

Но в случае с Марком Бжезинским такого «компромата» нет. Он работал советником в администрации Билла Клинтона, а Барак Обама в 2011 году назначил его послом США в Швеции. Что в таком случае стоит за этой историей? Ряд экспертов выстраивают цепочку конфликтных действий, которые с избранием Байдена американским президентом предпринимала польская правящая партия. Ей припоминают в этой связи длительную задержку с поздравлением президента-демократа, голосование по законопроекту, который существенно осложнит возвращение недвижимости в Польше потомкам жертв Холокоста, и, наконец, попытку завладеть акциями принадлежащего американской телесети Discovery польского телеканала TVN24. Некоторые польские аналитики усматривают в этом «варшавском восстании» попытку PiS навязать администрации Байдена вступление в диалог с ней в ситуации, когда Вашингтон явно взял паузу в отношении Польши.

При этом складывается впечатление, что руководство правящей партии в данном случае решило обратиться к политическому опыту своего нового «союзника», президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана, который использовал тактику наезда-отступления в переговорах с Трампом (более-менее успешно) и пробует ее сейчас повторить с Байденом (тут пока получается плохо). Проблема для «Права и Справедливости» в том, что у нее нет тех козырей и аргументов, которые есть у Эрдогана. Когда турецкий президент повышает голос на Вашингтон, это воспринимается благосклонно турецким обществом, поскольку таким образом демонстрируется «величие» страны, стоящей на равных с мировыми державами. Однако в польском обществе антиамериканизм еще не успел войти в моду, слишком долго и упорно польские партии вбивали в головы своим избирателям тезис о безальтернативности ориентации на США. Особенно это верно в случае с PiS, все годы каденции Трампа заявлявшей, как Польша ценна заокеанскому партнеру, который делает на нее ставку в Европейском союзе.

С-400 © ИА REGNUM

Байден развернул американскую политику на европейском направлении на 180 градусов, объявив о возвращении Германии в качестве главного союзника США в ЕС и начав восстанавливать диалог с Россией. Что снова возвращает нас к Эрдогану. В торговле с Белым домом он вводил в оборот «фактор Москвы», используя тему покупки российских С-400. Польша, которая свела диалог с России до нуля, таким аргументом не обладает. А все остальные геополитические направления, куда бы она могла податься, в принципе не способны произвести впечатление на Вашингтон. Иное дело, если бы «Право и Справедливость» начала реально заниматься возрождением польско-российских отношений. Возможно, сигналом о такой работе служит инициатива польского бизнесмена Зигмунта Солож-Жака, который хотел бы вместе с венграми принять участие в завершении строительства Балтийской АЭС, расположенной в Калининградской области. По крайней мере, правительство Польши пока никак не отреагировало на эту новость, не опровергло сходу, хотя нельзя исключать, что это может быть элементом блефа со стороны властей.

Но делать Варшаве что-то надо. Поэтому она пытается сейчас примерить феску Эрдогана, намереваясь заставить Вашингтон начать с ней серьезный разговор. Однако для этого польским политикам надо стать такими, как сам Эрдоган. А им до него еще далеко.