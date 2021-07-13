Оттава, , 13:47 — REGNUM Власти Канады намерены продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану после того, как Соединенные Штаты завершат вывод войск из страны в следующем месяце. Об этом 13 июля сообщила газета The Toronto Star со ссылкой на заявление канадского министра международного развития Карины Гулд.

Гулд в интервью журналистам газеты отметила, что Канада продолжит оказывать поддержку афганскому народу. По ее оценкам, порядка 50% населения страны зависят от международной гуманитарной помощи.

Президент США Джо Байден заявил на прошлой неделе, что военная операция США в Афганистане завершится 31 августа, почти спустя 20 лет после того, как Вашингтон и их союзники свергли правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

Байден также подчеркнул, что миссия США не закончилась крахом, но отметил, что афганское правительство с большой долей вероятности не будет контролировать весь Афганистан после ухода из страны американского контингента.