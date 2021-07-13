Москва, , 12:56 — REGNUM В статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президента России Владимира Путина ответственность на сложную межэтническую ситуацию на постсоветском пространстве возлагается на советское руководство шестидесятых годов прошлого века. Об этом 13 июля заявил директор института европейских исследований Александр Гапоненко на телеканале «Россия 24».

«Он имеет правящую элиту в виду прежде всего, коммунистическую, которая не проводила политику регулирования межэтнических отношений, наверное, с середины шестидесятых годов», — заявил Гапоненко.

«При Сталине она проводилась, жёсткая линия проводилась, контролировались все эти взаимоотношения. А из-за того, что был дисбаланс власти при Хрущёве вообще никак это не регулировалось, а при Брежневе старались что-то предпринимать, но концепции не было исправления этих отношений», — указал он.