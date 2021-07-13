Киев, 13 июля 2021, 13:15 — REGNUM Украина получит предложение, касающееся гарантий безопасности, после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», общаясь с журналистами.
По его словам, Меркель поедет в США, обладая всей полнотой информации о ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2», и о военных учениях «Запад — 2021» на границах Украины. Там она встретится с Байденом.
На вопрос журналиста о том, какие гарантии нужны Украине, президент страны рассказал, что речь идёт о компенсации тех денег, которые Украина получает за транзит российского газа.
По его словам, эти компенсации Украина должна потратить, в частности, на инфраструктуру и переход на альтернативные источники энергетики, который займёт более 10 лет.
Он также поднял вопрос высокой цены на газ, который Украина будет получать «из Европы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины выразил надежду, что интересы Украины будут учтены в ходе переговоров Меркель с Байденом.
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