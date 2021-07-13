Киев, , 13:15 — REGNUM Украина получит предложение, касающееся гарантий безопасности, после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», общаясь с журналистами.

По его словам, Меркель поедет в США, обладая всей полнотой информации о ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2», и о военных учениях «Запад — 2021» на границах Украины. Там она встретится с Байденом.

«После этой встречи мы получим их предложение касательно гарантий безопасности Украины», — добавил Зеленский.

На вопрос журналиста о том, какие гарантии нужны Украине, президент страны рассказал, что речь идёт о компенсации тех денег, которые Украина получает за транзит российского газа.

По его словам, эти компенсации Украина должна потратить, в частности, на инфраструктуру и переход на альтернативные источники энергетики, который займёт более 10 лет.

«10−15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение. Эти гарантии нам нужны», — сказал Зеленский.

Он также поднял вопрос высокой цены на газ, который Украина будет получать «из Европы».

«Если у нас не будет транзита газа, а будет возможность… получать газ из Европы… по какой цене? Кто будет компенсировать? Много вопросов…» — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины выразил надежду, что интересы Украины будут учтены в ходе переговоров Меркель с Байденом.

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