Пекин, , 12:58 — REGNUM Китайские власти выразили Соединённым Штатам протест из-за вмешательства во внутренние дела страны, связанного с Гонконгом. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 13 июля на регулярной пресс-конференции в Пекине.

Чжао прокомментировал публикации в СМИ о том, что американская администрация намерена предупредить компании США о рисках, которые якобы связаны с работой в Гонконге. Дипломат подчеркнул, что основной закон Гонконга и другие правовые акты полностью защищают зарубежных инвесторов.

Он напомнил, что Пекин не один раз заявлял о своей позиции по Гонконгу. «Выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая под предлогом Гонконга», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Дипломат добавил, что обстановка в Гонконге стала стабильнее после того, как был принят закон об обеспечении нацбезопасности в этом автономном районе КНР. А США, предупреждая о рисках, применяют двойные стандарты и политизируют ситуацию.

Ранее издание Financial Times сообщило о намерении Белого дома предупредить американский бизнес о рисках работы в Гонконге.

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