Оттава, , 12:56 — REGNUM Мало кто не согласится с тем, что жизнь в условиях глобальной пандемии коронавируса в течение последних 16 месяцев была утомительной. Это, без сомнения, относится и к канадским консервативным премьер-министрам провинций, которые неоднократно были вынуждены выступать с жесткими призывами к закрытию школ и закрытию крупных секторов экономики, чтобы ограничить распространение коронавируса и справиться с кризисом в области здравоохранения. Теперь весь вопрос заключается в том, насколько у них хватит сил противостоять федеральному правительству во главе с премьер-министром от Либеральной партии Джастином Трюдо. Об этом 13 июля сообщил телеканал CTVNews.

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Данный вопрос приобретает все большую остроту с учетом слухов о том, что премьер-министр Трюдо может в скором времени объявить о проведении внеочередных выборов.

«Все хотят перемен, но ни у кого нет сил, чтобы начать движение в эту сторону», — заявила в интервью телеканалу стратег Консервативной партии Канады Алис Миллс.

«У каждого премьер-министра той или иной провинции в этой стране осталось несколько шрамов и боевых ран, и некоторые из них кровоточат сильнее, чем другие. Поэтому они понимают, что нужно сосредоточиться на том, чтобы удержать свои позиции и вернуть все то, что они потеряли во время пандемии», — объяснила Миллс.

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